Im Euroraum wird das Barometer der Beratungsfirma Sentix für Oktober erwartet. Dieses zeigt an, wie Börsianer auf die Konjunktur in der Euro-Zone blicken. Im Fokus am Dienstag und Mittwoch stehen Daten für die deutsche Industrie im August. «Die Zahlen dürften auf den ersten Blick sehr unterschiedlich ausfallen», sagte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen mit Blick auf Prognosen für starke Aufträge und eine schwächere Produktion. «Bereinigt um einige Sondereffekte dürften sie aber übereinstimmend zeigen, dass eine nachhaltige Belebung der Industrie-Konjunktur noch auf sich warten lässt.»