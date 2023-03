Northvolt

Der Batteriezell-Hersteller hat als eines der ersten Unternehmen sich bei seinen Investitionsplänen explizit auf den IRA bezogen: Die Schweden kündigten an, ihr Geschäft bevorzugt in den USA auszubauen und verwiesen darauf, dass sie bis zu 800 Millionen Euro an Staatsgeld für den Bau einer Batteriefabrik dort bekommen könnten. Einen geplanten Standort in Heide in Schleswig-Holstein stellte Northvolt-Chef Peter Carlsson dagegen infrage.