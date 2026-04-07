Dagegen hinkten Tech-Aktien hinterher. Die Furcht vor weiteren US-Ausfuhrbeschränkungen für China zog die Titel von Chipindustrie-Zulieferer ASML um bis zu 4,7 Prozent nach unten. Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Politikern hatte vergangene Woche einen Gesetzesvorschlag ‌für weitere Restriktionen bei der Ausfuhr von Anlagen zur Chipherstellung nach China eingebracht. Das geplante Gesetz würde sich direkt auf ​die Lieferungen von DUV-Immersionsanlagen durch ASML nach China sowie auf die damit verbundenen Service-Einnahmen auswirken, teilten die Analysten von JP Morgan mit. Bestehende, mit den USA abgestimmte und von der niederländischen Regierung durchgesetzte Vorschriften hindern ASML bereits daran, seine modernsten Werkzeuge nach China zu liefern. ASML verkauft jedoch weiterhin ältere DUV-Anlagen an chinesische Chiphersteller. Das neue Gesetz ‌würde dies verbieten.