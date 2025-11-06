Seit Jahresbeginn summiert sich der Stellenabbau damit auf rund 1,1 Millionen, hiess es weiter. Dies ist ein Anstieg um 65 Prozent und der höchste Wert seit dem Jahr 2020, als die Corona-Pandemie ausbrach. «Einige Branchen korrigieren den Einstellungsboom aus der Zeit der Pandemie», sagte Andy Challenger, ein leitender Manager der Personalberatung. «Dies geschieht jedoch zu einer Zeit, in der der Einsatz von KI, nachlassende Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen sowie steigende Kosten zu Sparmassnahmen und Einstellungsstopps führen.» Den Angaben zufolge stieg die Zahl der Firmen, die einen Stellenabbau angekündigt haben, im Oktober auf fast 450. Im September waren es noch weniger als 400.