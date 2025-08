Die Wertpapiere der Konzerne könnten in nächster Zeit also unter Druck stehen, wobei Novartis (Aktie am Montag nach einem langen Minus 0,2 Prozent höher) etwas besser davon kommen könnte. Denn der Anteil am US-Geschäft ist bei Roche - Genussschein am Montag 0,8 Prozent schwächer und auf dem tiefsten Stand seit Mitt April - höher als beim Lokalrivalen.