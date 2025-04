Viele Schwellenländer stehen nun vor der schwierigen Entscheidung, die Wirtschaft zu stützen und ihre Währungen zu stabilisieren. Notenbanker in Ländern wie Indien oder Indonesien hatten es bislang bei Zinssenkungen eher vorsichtig angehen lassen, auch um Markterschütterungen zu vermeiden. Einige dieser Bedenken hinsichtlich der Marktstabilität treten jedoch inzwischen in den Hintergrund, da Sorgen um wirtschaftliche Fundamentaldaten in den Vordergrund rücken. Experten zufolge bedeutet dies, dass einige Zentralbanken in Schwellenländern die Zinsen aggressiver senken könnten als die zunächst im Wartemodus verharrende US-Notenbank.