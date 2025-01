Von den neuen Massnahmen betroffen sind zudem die grossen Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS), Microsoft und Google, die in diesem Jahr jeweils zweistellige Milliardenbeträge in den Aufbau neuer KI-Rechenzentren in aller Welt pumpen wollen. Sie müssen sich für eine Ausfuhr-Genehmigung künftig strengeren Auflagen unterwerfen.