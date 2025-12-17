Der Streit um die Regulierung von Digitalfirmen schwelt seit Längerem. Die US-Regierung hatte bereits versucht, eine Senkung von US-Importzöllen auf Stahl an eine Abschwächung der EU-Digitalgesetze zu koppeln. Zudem wies sie ihre Diplomaten an, gegen die Gesetze zu lobbyieren. Die EU-Kommission betonte, sie setze die gemeinsamen Verpflichtungen mit den USA um und bleibe im Gespräch mit Washington bei Handelsfragen.