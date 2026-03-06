Burgum wurde bei seinem Besuch von Vertretern von mehr als zwei Dutzend Bergbaufirmen begleitet. Er ​stellte in Aussicht, dass ein von Interimspräsidentin ​Delcy Rodriguez geplantes neues Bergbaugesetz Chancen ​für US-Unternehmen schaffen werde. Rodriguez führt die Amtsgeschäfte, nachdem Präsident Nicolas Maduro ‌im Januar von den USA gefangengenommen wurde. Sie will die Branche nach dem Vorbild einer jüngsten Reform im ​Ölsektor für ​privates Kapital öffnen. ⁠