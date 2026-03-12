Ein Blick auf die jüngsten Handelszahlen zeigen jedoch, dass das Defizit im Januar 2026 auf Schweizer Seite verzeichnet wurde: Die Exporte in die USA betrugen inklusive Gold 3,3 Milliarden Franken, wie aus Zahlen des Bundesamts für Zoll und Grenzsischerheit von Mitte Februar hervorging. Gleichzeitig stiegen die Importe von US-Gütern in die Schweiz um knapp die Hälfte auf 4,7 Milliarden Franken. Damit betrug das Handelsdefizit der Schweiz 1,4 Milliarden Franken.