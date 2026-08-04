China droht mit Gegenmassnahmen

Die US-Regierung und die FCC reagierten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu ​einem möglichen Importverbot für Transceiver. Die chinesische Botschaft in Washington nannte einen solchen ​Schritt Verleumdung chinesischer Unternehmen. «China wird alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um auf jede Handlung zu reagieren, die seinen Interessen erheblichen Schaden zufügt», teilte sie ‌mit. Die Beziehungen der beiden weltgrössten Volkswirtschaften sind seit Längerem angespannt. Die USA versuchen mit Exportverboten für hochmoderne Computerchips und Maschinen, den militärischen und technologischen Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen. Gleichzeitig beschränken sie die Einfuhr von Produkten, die aus ihrer Sicht ​die nationale Sicherheit ​gefährden. Auf der Verbotsliste der FCC stehen unter anderem chinesische ⁠Drohnen, Internetrouter und Roboter.