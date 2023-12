Chinesische Elektrofahrzeuge werden derzeit mit 25 Prozent besteuert, was die Zahl der in die USA exportierten Autos begrenzt hat. Der Hersteller BYD etwa, der dabei ist, den US-Produzenten Tesla als weltgrössten E-Autohersteller zu überholen, verkauft seine Wagen daher nicht in den USA. Mögliche weitere höhere Zölle zielen auf chinesische Solarprodukte und Batterien für Elektrofahrzeuge. Während die USA Solarprodukte überwiegend aus Südostasien beziehen, ist China weiterhin ein grosser Lieferant von Batterien für Elektroautos.