Waymo, ein Tochterunternehmen der Google-Muttergesellschaft Alphabet, erklärte, an Verbesserungen der Software zum Anhalten an Schulbussen zu arbeiten. Bei dem Vorfall sei das Fahrzeug aus einem Winkel auf den Bus zugefahren, aus dem die Warnlichter und das Stoppschild nicht sichtbar gewesen seien. Es sei langsam und mit sicherem Abstand an dem Bus vorbeigefahren. Die Untersuchung ist Teil einer umfassenderen Prüfung von selbstfahrenden Fahrzeugen durch die US-Behörden. Waymo betreibt nach eigenen Angaben eine Flotte von mehr als 1500 Robotaxis in mehreren US-Grossstädten.