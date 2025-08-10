In dem Schreiben mit dem Titel «Handlungsaufforderung» («action request») werden die US-Diplomaten konkret angewiesen, auf bestimmte Änderungen des Gesetzes hinzuwirken. So solle die Definition von «illegalen Inhalten» enger gefasst werden, damit die Meinungsfreiheit - auch im politischen und religiösen Diskurs - nicht eingeschränkt werde. Zudem solle der Verhaltenskodex gegen Desinformation geändert oder zurückgenommen werden, da er «übermässig weite Kontrollen» für Inhalte festlege. Weitere Kritikpunkte sind die hohen Strafen bei Verstössen und das System sogenannter «vertrauenswürdiger Hinweisgeber». Dabei handelt es sich um von staatlichen Stellen benannte Organisationen, die illegale Inhalte an Plattformen melden.