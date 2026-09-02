Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die ​USA einem ​wachsenden Wettbewerb durch ⁠Chinas KI-Fähigkeiten gegenüberstehen. Ein Gremium der Vereinten ​Nationen hatte zudem gewarnt, ⁠dass die Entwicklung der KI das wissenschaftliche Verständnis und ‌die staatliche Politik überhole. Sorgen über die Sicherheit der Technologie wurden zuletzt durch einen Hackerangriff verstärkt, ‌der durch ein ausser Kontrolle geratenes KI-Programm ​ausgelöst wurde.