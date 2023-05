Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 30'573,93 Punkten und damit 1,6 Prozent höher als am Vortag, an dem er erstmals seit September 2021 die Marke von 30'000 Punkten überwunden hatte. Am Donnerstag standen in Tokio Halbleiterwerte im Fokus, nach Berichten über grosse Investitionen von Chipherstellern in dem Land.