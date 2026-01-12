Mit diesem Schritt könnten die Kernkompetenzen beider Bereiche effizienter gebündelt und dem veränderten Konsumverhalten besser Rechnung getragen werden, teilte Valora am Montag mit. So werde auch die Basis für neue Formate und Angebote und damit für weiteres Wachstum geschaffen. Unter «Foodvenience» versteht Valora die Kombination aus Convenience Retail und frischem «Food-to-go».