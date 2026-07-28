Varta rückte von einer Insolvenz in ‌Eigenregie ab, ⁠bei der der Mannheimer Jurist ursprünglich als Sachwalter die Aufsicht über die Sanierung ⁠durch den Varta-Vorstand um Michael Ostermann führen sollte. «Um die Abläufe zu vereinfachen und bürokratische Hürden abzubauen», ‌sei auch für die Muttergesellschaft Varta AG und ‌die Knopfzellen-Tochter Varta Microbattery ein klassisches Insolvenzverfahren ​beantragt worden, teilte Varta am Dienstag in Ellwangen mit. Die konzerninternen Verflechtungen seien so gross, dass eine Sanierung durch ein einheitliches Verfahren erleichtert werde. Ostermann hat damit formal kaum mehr etwas zu sagen, soll aber an Bord bleiben. Für ‌zwei andere Varta-Töchter waren ohnehin reguläre Insolvenzverfahren geplant.