Negativ hervorgehoben werden in Analystenkreisen auch die Auswirkungen der neuen Handelsbeschränkungen der USA gegenüber China. Der Export von gewissen High-End-Chips ins Reich der Mitte soll eingeschränkt werden. VAT kann die Auswirkungen auf das Business in der Kürze der Zeit noch nicht beziffern. Laut dem Vontobel-Analysten bringen die US-Restriktionen aber "weitere Unsicherheiten". Firmen im Halbleiterbereich waren deswegen bereits in den letzten Handelstagen unter Druck.