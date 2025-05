Am Dienstagmorgen fallen die Titel in einem kaum veränderten Gesamtmarkt um 1,8 Prozent auf 313,60 Franken und bilden damit das Schlusslicht im SLI. Seit Mitte Oktober entwickelt sich die Aktie bis auf den Taucher im Zuge der US-Zollankündigungen Anfang April mehr oder weniger seitwärts, da nicht klar ist, wann der Halbleiterzyklus wieder an Schwung gewinnt.