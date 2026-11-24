Die letzten Bedingungen für den Vollzug, insbesondere die Einholung von Steuervorbescheiden, seien nun erfüllt, heisst es in einer Mitteilung von Vaudoise vom Dienstag. Somit könne die Fusion nun am 1. Dezember im Handelsregister eingetragen werden, womit sie rechtswirksam werde. Gemäss dem Dekotierungsentscheid der BX Swiss ist der letzte Handelstag der Procimmo-Namenaktien der Tag der Eintragung, also der 1. Dezember 2026, wie es weiter heisst. Die Auszahlung der Abfindung von 9,50 Franken pro Namenaktie sei für den 7. Dezember 2026 vorgesehen.