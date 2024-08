Der Reingewinn nahm in den ersten sechs Monaten des Jahres um 15,9 Prozent auf 81,2 Millionen Franken zu, wie Vaudoise am Dienstag mitteilte. Der Umsatz erhöhte sich um 8,1 Prozent auf 1,05 Milliarden Franken. Mit ein Grund für die Ergebnissteigerung war die im Vergleich zum Vorjahr freundlichere Entwicklung an den Finanzmärkten. Mit Blick auf das ganze Jahr erwartet die genossenschaftlich organisierte Gruppe weiteres Wachstum im Nichtlebenbereich.