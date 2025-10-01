Ecofin Investment Consulting wurde im Jahr 1996 vom Wirtschaftsprofessor Martin Janssen gegründet und ist ein Spin-off der Ecofin-Gruppe. Über die Jahre habe sich das Unternehmen zu einem der «führenden Schweizer Anbieter» von Investment-Consulting-Dienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen und grosse private Anleger entwickelt, heisst es.