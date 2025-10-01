Ecofin soll künftig eng mit der früher übernommenen Firma Prevanto zusammenarbeiten, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Angaben zum Kaufpreis werden keine gemacht.
Ecofin Investment Consulting wurde im Jahr 1996 vom Wirtschaftsprofessor Martin Janssen gegründet und ist ein Spin-off der Ecofin-Gruppe. Über die Jahre habe sich das Unternehmen zu einem der «führenden Schweizer Anbieter» von Investment-Consulting-Dienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen und grosse private Anleger entwickelt, heisst es.
Mit Ecofin will die Vaudoise nach den früher getätigten Akquisitionen von Pittet Associés SA und Prevanto AG das Beratungsangebot für Vorsorgeeinrichtungen festigen. Dabei sollen die Mitarbeitenden von Prevanto und Ecofin künftig eng zusammenarbeiten. Die Ecofin-Verwaltungsrätin Alexandra Janssen werde auch im Verwaltungsrat von Prevanto Einsitz nehmen.
(AWP)