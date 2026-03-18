Die Vaudoise erhöht damit ihren Anteil von bisher 20 Prozent auf 92,27 Prozent der Stimmrechte. Der Verkaufspreis beträgt 9,50 Franken pro Aktie nach Auszahlung der Dividende 2025, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Abschluss der Transaktion ist für Anfang Juli 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden.