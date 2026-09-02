In den ersten sechs Monaten 2026 steigerte der Versicherer Vaudoise Umsatz und Gewinn. Für das Gesamtjahr bestätigt der Konzern Wachstumsperspektiven im Nichtlebengeschäft, macht dies aber abhängig von den Elementarereignissen in der zweiten Jahreshälfte. Der Umsatz kletterte um 6,5 Prozent auf 1,17 Milliarden Franken, wie der Westschweizer Versicherer am Mittwoch bekannt gab. Der Reingewinn der Vaudoise erreichte im ersten Halbjahr 82,9 Millionen Franken. Das sei ein Plus von 3,0 Prozent gegenüber dem revidierten Vorjahreswert.