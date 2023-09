Elektroautos haben Reichweitenprobleme - nicht nur bei den gefahrenen Kilometern am Stück, sondern auch bei der Akzeptanz der Kundschaft. Das in den vergangenen Jahren stürmische Wachstum der Neuzulassungen hat sich in Deutschland verlangsamt. Branchenkenner rechnen auch für die kommenden Jahre mit einer Schleichfahrt. «Dass der grosse Siegeszug des Elektroautos derzeit stockt, liegt an den Preisen», sagt Fabian Piontek, Partner und Autoexperte der Unternehmensberatung Alixpartners. Unter 30'000 Euro sei in Europa fast kein neues, kompaktes Elektroauto zu haben. «Das ist für die grosse Masse der Privatkunden zu teuer.» Diese wollen laut einer Erhebung der Marktforschung Dataforce im Schnitt nicht mehr als 25'000 Euro für einen Neuwagen ausgeben.