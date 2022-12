Die Aktie von GAM steigt am Dienstag im frühen Handel über 8 Prozent auf 94,40 Rappen. Bereits am Freitagnachmittag schoss die GAM-Aktie in die Höhe und legte zwichenzeitlich 21 Prozent zu. Am Schluss resultierte ein Plus von 8,0 Prozent auf 87,30 Rappen. Die Aktie hatte allerdings zuvor im Jahresverlauf über 40 Prozent im Minus gestanden.