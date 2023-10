Doch nicht nur das Finanzdepartement wird künftig von einer Frau geleitet, sondern auch die Gesundheitssparte Nestlé Health Science. Dort übernimmt Anna Mohl per 1. Januar die Nachfolge von Greg Behar, der eine neue Stelle ausserhalb von Nestlé antritt. Ausserdem tritt Stephanie Pullings Hart ebenfalls per 1. Januar die Nachfolge von Magdi Batato als neue operative Chefin beim Nahrungsmittelkonzern an. Ihr Vorgänger geht dann in Pension.