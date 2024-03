Wer die Verkäufe als Misstrauensvotum gegenüber Lindt und dem neuen CEO Lechner interpretieren möchte, muss allerdings wissen: Tanner ist noch immer massgeblich am Konzern beteiligt, den er in den vergangenen drei Jahrzehnten so erfolgreich geführt hat. Neben den verbleibenden 5786 Partizipationsscheinen, die aktuell einen Gesamtwert von rund 65 Millionen Franken haben, besitzt Tanner 3067 Namenaktien, die derzeit 336 Millionen Franken wert sind – also ein totaler Wert von über 400 Millionen.