Bei DocMorris hatte der Experte der Deutschen Bank sein Modell Anfang Juli an die kürzlich abgeschlossene Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Franken angepasst. Der Erlös diene der Finanzierung des mittelfristigen Wachstums und der möglichen Rückzahlung der Wandelanleihe in Höhe von 95 Millionen Franken. Unter Berücksichtigung dieser neuen Aktienanzahl reduzierte Koch von der Deutschen Bank das Kursziel bei DocMorris auf 8 Franken gegenüber 20 Franken. Er beliess die Einstufung auf «Hold» ohne Änderungen an den operativen Prognosen. Das Kursziel impliziert ein Abwärtspotenzial von 3 Prozent.