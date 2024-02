Der Rohstoffstratege trägt damit den Erwartungen der bankeigenen Ökonomen Rechnung, wonach es in den USA bis auf weiteres zu keiner wirtschaftlichen Rezession kommt und die dortige Geldpolitik eher restriktiv bleibt. Auch den Status des Edelmetalls als sicherer Hafen in Krisenzeiten stellt er im momentanen Umfeld in Frage. Gleichzeitig warnt der Experte vor übertriebenen Spekulationen auf rasche Leitzinssenkungen. Er stuft das Gold deshalb wie bis anhin mit "Cautious" ("Vorsichtig") ein.