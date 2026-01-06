Der Kursverlust am Dienstag mit 1,6 Prozent kann nicht über die Erfolge der UBS-Aktie in den letzten Wochen hinwegtäuschen. Am Montag erreichten die Valoren der noch einzigen weltweit aktiven Schweizer Grossbank ein Niveau von über 38 Franken. 2025 waren sie nach den Aktien von Holcim die zweitstärksten des Swiss Market Index (SMI) - mit einem Zuwachs von 33 Prozent. Nun stehen sie auf einem 18-Jahre-Hoch - einem Stand also, den sie zuletzt im Februar 2008 hatten. Damals befanden sie allerdings nicht im Aufwind, sondern im Abwärtsstrudel der Finanzkrise. Zum Vergleich: Auf dem Tief im Jahr 2020 wurde sie zu weniger als 10 Franken gehandelt. Allerdings gilt auch anzufügen, dass sie kurz vor dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 fast 80 Franken erreicht hatten.