Insgesamt hat Onex in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren 37,5 Millionen Aktien oder 11,7 Prozent des Aktienkapitals von SIG Combibloc verkauft.

Die Aktien seien an verschiedene institutionelle Investoren verkauft worden, teilte SIG Combibloc am Donnerstag mit. Zu den Verkaufsbedingungen wurden keine Angaben gemacht. Nach Abschluss der Transaktion, der am 9. März 2020 erfolgen soll, hält die Onex-Gruppe noch 20,1 Prozent an SIG. Der Streubesitz steigt damit auf 79,0 Prozent.

Die SIG-Aktien hatten am Mittwoch auf 14,80 Franken geschlossen. Zu diesem Preis hätte der Verkauf einen Wert von rund 555 Millionen Franken.

Der Verkauf war am Vorabend durch eine Bookbuilding-Meldung der Credit Suisse bekannt geworden. Bereits im letzten September und November hatte Onex jeweils einen ähnlich grossen Anteil an SIG-Aktien verkauft.

