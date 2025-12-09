Der aus einer Milliardenfusion hervorgegangene neue Versicherungskonzern Helvetia Baloise will seine Profitabilität mit einem Stellenabbau hochschrauben. Bis 2028 sollen 2000 bis 2600 Stellen des grössten Allbranchenversicherers der Schweiz gestrichen werden, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person am Dienstag nach einer Information der Mitarbeiter zur Nachrichtenagentur Reuters sagte. Helvetia Baloise hatte bereits im April bei der Ankündigung der Fusion als Teil der Einsparungen von insgesamt 350 Millionen Franken einen Stellenabbau in Aussicht gestellt, dazu aber keine Zahlen genannt. Mit 1400 bis 1800 Jobs entfalle der Löwenanteil des Abbaus nun auf die Schweiz, so die Person weiter. Neben den lokalen Geschäften in den beiden Ländern sei vor allem die Konzernzentrale in der Schweiz von den Streichungen betroffen. In Deutschland sollen weitere 260 bis 330 Stellen wegfallen.