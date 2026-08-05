Der Verwaltungsrat (in Deutschland: Aufsichtsrat) von Siemens Energy will einem Insider zufolge noch in diesem Monat über eine mögliche Abspaltung der Sparte «Transformation of Industry» beraten. Für den 25. August sei eine Sondersitzung des Kontrollgremiums anberaumt worden, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Entscheidung werde aber nicht erwartet. Das «Handelsblatt» hatte zuvor berichtet, dass der Aufsichtsrat Ende August zusammenkommen wolle. Siemens Energy hatte dies nicht kommentieren wollen.
Die Sparte unterstützt Industrieunternehmen beim Klimaschutz, etwa beim Ausstoss von Kohlendioxid und beim Energieverbrauch. Siemens Energy will sich bei der Überprüfung der Zukunft des Geschäfts Zeit lassen. «Natürlich ist das eine Diskussion, weil es um grosse Veränderungsprozesse geht, und deswegen führen wir sie mit ausreichend Zeit», sagte Vorstandschef Christian Bruch am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Sparte mit rund 17.000 Mitarbeitern hatte im vergangenen Quartal einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro erzielt.
(Reuters)