Die Sparte unterstützt Industrieunternehmen beim Klimaschutz, ​etwa beim Ausstoss von Kohlendioxid ​und beim Energieverbrauch. Siemens ​Energy will sich bei der Überprüfung der Zukunft des ‌Geschäfts Zeit lassen. «Natürlich ist das eine Diskussion, weil es um grosse Veränderungsprozesse geht, und deswegen ​führen ​wir sie ⁠mit ausreichend Zeit», sagte Vorstandschef Christian ​Bruch am ⁠Mittwoch bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die ‌Sparte mit rund 17.000 Mitarbeitern hatte im vergangenen Quartal einen Umsatz von ‌1,5 Milliarden Euro erzielt.