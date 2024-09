Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Schwellenländern ist oft deutlich niedriger als in Industrieländern. In Indien beispielsweise liegt es unter 30 Jahren. Dadurch stehen der Wirtschaft in Indien verhältnismässig mehr Arbeitskräfte zur Verfügung – eine wichtige Voraussetzung für anhaltend hohes Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig bauen viele Schwellenländer ihre Bildungsangebote massiv aus, was die Grundlage für höhere Produktivität und Innovation bildet.