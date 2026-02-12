Der US-Pharmakonzern Viking Therapeutics will sein experimentelles Medikament zur Gewichtsreduktion in Tablettenform noch in diesem Jahr in einer späten Studienphase testen und macht damit den etablierten Anbietern von Abnehmmitteln Konkurrenz. Die Aktie des Unternehmens stieg am Mittwoch im nachbörslichen Handel um fast neun Prozent. Viking kündigte an, die entscheidende Studie für das Mittel mit dem Namen VK2735 im dritten Quartal zu beginnen. Weitere Einzelheiten zum Studiendesign sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.
Viking setzt darauf, sowohl eine Tablette als auch eine Spritze mit demselben Wirkstoff anzubieten. Dies könne das Risiko unerwarteter Nebenwirkungen im Vergleich zu einem Wechsel zwischen Therapien mit unterschiedlichen Wirkstoffen verringern, teilte das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr hatte eine Studie ergeben, dass die Pille Patienten half, 12,2 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Damit wurden jedoch die höchsten Erwartungen der Wall Street von 15 Prozent verfehlt. Das Unternehmen zeigte sich dennoch überzeugt, dass mit einer niedrig dosierten oralen Behandlung eine effektive Gewichtserhaltung erreicht werden könne.
Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion boomt und wird von dem dänischen Konzern Novo Nordisk und dem US-Konzern Eli Lilly mit ihren Kassenschlager-Spritzen Wegovy und Zepbound dominiert. Novo Nordisk hat bereits eine Zulassung für eine orale Version von Wegovy erhalten. Der Chef von Viking, Brian Lian, zeigte sich zuversichtlich. «Vorläufige Daten zur jüngsten Markteinführung eines anderen oralen Peptids zur Gewichtsreduktion haben eine vielversprechende erste Aufnahme gezeigt», sagte er. Dies deute auf ein anhaltendes Interesse an neuen Therapien bei Patienten und Ärzten hin und stelle eine Erweiterung der gesamten Marktchance dar.
(Reuters)