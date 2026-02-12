Viking setzt darauf, sowohl eine Tablette als auch eine Spritze mit demselben Wirkstoff anzubieten. Dies könne das Risiko unerwarteter Nebenwirkungen im Vergleich zu ‌einem Wechsel zwischen Therapien mit unterschiedlichen Wirkstoffen verringern, teilte das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr hatte eine Studie ergeben, dass die Pille Patienten half, 12,2 ​Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Damit wurden jedoch die höchsten ​Erwartungen der Wall Street von 15 ​Prozent verfehlt. Das Unternehmen zeigte sich dennoch überzeugt, dass mit einer niedrig dosierten oralen ‌Behandlung eine effektive Gewichtserhaltung erreicht werden könne.