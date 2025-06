Pilar López arbeitet derzeit noch für den US-Softwarehersteller Microsoft. Dort hatte sie einige führende Positionen inne. So war sie für das operative Geschäft in Westeuropa verantwortlich und Microsoft-Landeschefin in Spanien. Zuletzt war sie für strategische Partnerschaften zuständig. Vor ihrer Zeit bei Microsoft war sie rund 16 Jahre beim spanischen Telekomkonzern Telefonica . Zu ihrem Berufsstart war sie bei der US-Grossbank JPMorgan.