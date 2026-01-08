Die ‌beiden ‌Unternehmen haben eine Absichtserklärung über eine langfristige Lieferkooperation unterzeichnet, wie Volkswagen am Donnerstag mitteilte. Geplant sei, Qualcomm-Chips der Snapdragon-Reihe in den ​Elektroautos einzusetzen, die ab 2027 auf ‌den Markt kommen. Sie ‌sollen dort vor allem beim Infotainment eingesetzt werden.

Volkswagen hat sich mit dem US-Elektroautobauer Rivian verbündet und sich damit Zugriff auf die Rivian-Software gesichert. Die ersten Autos ⁠mit dieser Software sollen ab 2027 auf den Markt kommen. Es handelt sich um sogenannte Software-Defined Vehicles, die ​über zentrale Rechner gesteuert werden und dafür ‌auf Hochleistungschips angewiesen sind. Bei ‍der Marke Volkswagen soll als erstes Auto der elektrische Kleinwagen ID.Every1 ​über die Rivian-Software verfügen, der ab 2027 auf den Markt kommen soll. Derzeit laufen die Wintertests für die ‌Software.

Qualcomm bietet unter der ⁠Marke Snapdragon eine Reihe von leistungsstarken ‌Halbleitern und Prozessoren an, die unter anderem für KI-Angebote oder Spracherkennung ‍genutzt werden können. Auch Mercedes-Benz und BMW gehören zu den Kunden des US-Konzerns. Schon seit mehreren ​Jahren kooperiert Volkswagen zudem mit Qualcomm ‍beim autonomen Fahren.

(Reuters)