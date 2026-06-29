Die Analysten der UBS erwarten einen Kompromiss. Angesichts nötiger Rückstellungen für eine Restrukturierung dürfte Volkswagen seine Gewinnprognose senken, schrieben sie. Die Analysten der Citi sehen allerdings finanzielle Vorteile, ‌sollte Blume tatsächlich die Kernmarke ausgliedern und Volkswagen zu einer Holding umbauen. Sie verglichen es mit einer «Bad Bank», in die ​die schwächeren Geschäfte ausgegliedert werden könnten, während die Holding selbst weniger abhängig wäre von geopolitischen Verwerfungen und der Konjunkturflaute. Mit der Hoffnung auf eine höhere Bewertung: Die Citi-Analysten haben errechnet, dass die Mehrheitsanteile an der Nutzfahrzeugholding Traton und dem Sportwagenbauer Porsche, die bei VW liegen, zusammen rund 44 Milliarden Euro wert sind - während der Marktwert des VW-Konzerns insgesamt bei lediglich 37,6 ‌Milliarden Euro liegt.