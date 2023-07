Volkswagen-Chef Blume versucht, Investoren von seiner neuen Unternehmensstrategie zu überzeugen. Wenn sich der Erfolg am aktuellen Aktienkurs misst, ist zumindest der erste Versuch gründlich misslungen. Nachdem der Konzernchef beim gross angekündigten Kapitalmarkttag im Juni seine Renditeziele für Europas grössten Autobauer erläutert hatte, verlor die Aktie 2,5 Prozent. Besser war es vor gut zwei Jahren gelaufen, als sein Vorgänger Herbert Diess beim "Power-Day" - begleitet von medialem Trommelwirbel - den Bau von sechs Gigafabriken für Batteriezellen ankündigte. Damals zog die im Dax gelistete Vorzugsaktie um 16 Prozent an. Der Effekt verpuffte jedoch schnell, auch weil Diess sich mit dem mächtigen Betriebsrat überwarf und am Ende die Eignerfamilie den Daumen senkte.