Im September seien 62.548 Fahrzeuge verkauft worden, ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der schwedische Autobauer Volvo Cars am Mittwoch mit. Im wichtigsten Markt Europa belaufe sich das Plus auf 23 Prozent, während der Absatz in den USA und China um 22 beziehungsweise 16 Prozent zurückgegangen sei.