Volvo Cars ist von den US-Zöllen besonders betroffen, da das Unternehmen die meisten seiner für die USA bestimmten Autos aus Europa exportiert. Zuletzt profitierte das Unternehmen von einer Entspannung im Handelskonflikt. Ein jüngst ausgehandeltes Handelsabkommen zwischen der EU und den USA senkte die Zölle auf europäische Autos rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent von zuvor 27,5 Prozent. Finanzchef Fredrik Hansson sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, das Unternehmen erwarte wegen der gesenkten Zölle und gestiegener Preise für seine Autos eine etwas geringere Belastung des Betriebsergebnisses (Ebit) im Gesamtjahr als befürchtet. «Wir erwarten durch die Zoll-Achterbahn nun einen Rückgang des Konzern-Ebit um etwa ein Prozent», sagte Hansson. Zuvor war eine Belastung von ein bis zwei Prozent erwartet worden.