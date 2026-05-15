Der Serienunternehmer aus dem Silicon Valley, Andrew Feldman, der buchstäblich auf dem Campus der Stanford University aufgewachsen ist, war bereits am Verkauf von drei Unternehmen und am Börsengang eines weiteren beteiligt. Doch nichts davon ist vergleichbar mit dem Börsendebüt seines KI-Chip-Herstellers Cerebras Systems vom Donnerstag.
Die Aktien von Cerebras Systems, einem Unternehmen, das er 2015 mitbegründet hat, stiegen im Nasdaq-Handel in New York um rund 68 Prozent. Es ist der grösste Börsengang des Jahres und verleiht dem Unternehmen einen Marktwert von rund 67 Milliarden Dollar.
Damit beläuft sich Feldmans Anteil laut dem Bloomberg Billionaires Index, der sein Vermögen zum ersten Mal bewertet, auf 3,2 Milliarden Dollar. Der Anteil von Mitbegründer Sean Lie ist unterdessen 1,6 Milliarden Dollar wert.
«Ein ziemlich guter Tag, oder?», sagte der 56-jährige Feldman, CEO des Unternehmens, in einem Interview mit Bloomberg Television. «Es ist einer der grössten Tech-Börsengänge der Geschichte und der grösste Börsengang im Halbleiterbereich aller Zeiten. Wir könnten nicht stolzer sein.»
Umkämpfter Halbleitersektor
KI-Chiphersteller gehören seit der Einführung von ChatGPT durch OpenAI im November 2022 zu den gefragtesten Aktien, wobei Nvidia der klare Marktführer ist. Das Unternehmen ist zum weltweit grössten nach Marktwert aufgestiegen und hat seinen Mitbegründer Jensen Huang mit einem Vermögen von 186,7 Milliarden Dollar zum siebtreichsten Menschen der Welt gemacht.
Cerebras hebt sich von etablierten Unternehmen wie Nvidia durch die Entwicklung eines viel grösseren Chips ab, der eine schnellere Leistung verspricht als jene, die bisher das Rückgrat der KI-Entwicklung bildeten. Technische Einschränkungen haben das Streben der Chiphersteller nach Grösse lange Zeit begrenzt: Wenn Chips physisch grösser werden, kann die für ihren Betrieb benötigte Energie sie potenziell auch beschädigen.
Die Chips von Cerebras, etwa so gross wie ein Blatt Druckerpapier, haben sich für Inferenzaufgaben bewährt, also den Prozess, KI-Modelle auszuführen, im Gegensatz zu ihrem Training. «Es gibt derzeit einfach eine ausserordentliche Nachfrage nach schneller Inferenz», sagte Feldman im BTV-Interview. «Da KI immer nützlicher wird, wollen alle, dass sie schnell wird. Niemand will warten.» Ein Sprecher von Cerebras lehnte eine Stellungnahme ab.
BBQ-Fan
Als Sohn zweier Stanford-Professoren dachte Feldman zunächst, er würde eine akademische Laufbahn einschlagen, bevor er an die Business School wechselte. Seine damaligen Mitbewohner wollten, dass er einen Finanzplan für ein Hardware-Netzwerkunternehmen erstellt, und er trat als erster Nicht-Ingenieur in das Unternehmen ein. Eineinhalb Jahre später, als er 27 war, wurde das Unternehmen für 280 Millionen Dollar verkauft.
Sein nächstes Unternehmen, Riverstone Networks, ging aus dem fusionierten Unternehmen hervor und ging im Jahr 2000 inmitten einer Blütezeit der Netzwerkbranche an die Börse. In einer Registrierungsunterlage von Cerebras wird darauf hingewiesen, dass sich Feldman im Dezember 2007 wegen eines Bundesvergehens schuldig bekannte, bei dem es um die Umgehung von Buchhaltungskontrollen ging, während er als Vizepräsident für Marketing bei Riverstone tätig war. Er wurde zu drei Jahren Bewährung und einer Geldstrafe von 5000 Dollar verurteilt.
Zu diesem Zeitpunkt war Feldman bereits zu einem neuen Unternehmen gewechselt, SeaMicro, das an Serverdesigns für Rechenzentren arbeitete. Das Unternehmen wurde 2012 von Advanced Micro Devices für 334 Millionen Dollar übernommen. Nach einigen Jahren bei AMD und einer Auszeit mit der Familie startete Feldman sein nächstes Projekt mit einem Team aus vier SeaMicro-Kollegen.
Er begann die Arbeit an Cerebras in den Büros der Risikokapitalfirma Foundation Capital, die nach wie vor einen Anteil von 7 Prozent an dem Chiphersteller hält. Als Liebhaber von Barbecue heizte Feldman in den Anfängen von Cerebras hinter den Büros von Foundation einen Smoker an - eine Tradition, die er auch im Zuge des Unternehmenswachstums beibehalten hat: Für eine kürzlich abgehaltene Mitarbeiterfeier räucherte er mehrere hundert Pfund Rippchen und Hähnchen, wie er auf LinkedIn berichtete.
Mehrere der frühen Produkte von Cerebras fanden keinen Anklang, doch die Veröffentlichung von ChatGPT wendete das Blatt, da die Nachfrage nach KI-Chips stieg. OpenAI veröffentlichte im Februar sein erstes Modell, das auf Cerebras-Chips läuft, nachdem es eine langfristige Partnerschaft angekündigt hatte, um bis 2028 mehr als 750 Megawatt Rechenleistung im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar zu erwerben.
Amazon kündigte im März ebenfalls an, dass es noch in diesem Jahr damit beginnen werde, Cerebras-Chips in seinen AWS-Rechenzentren anzubieten. Eine «deutliche Mehrheit» des Unternehmensumsatzes im letzten Jahr stammte laut einer Meldung von Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
«Moonshot»-Paket
Feldman ist laut einer Registrierungsmeldung mit einem Anteil von 4,6 Prozent der grösste Einzelaktionär von Cerebras, während Lie 2,5 Prozent der Aktien besitzt.
Der Vorstand des Chipherstellers genehmigte im Februar neue «Moonshot»-Vergütungspakete für beide Mitbegründer, die ihnen bis zu drei Tranchen von Restricted Stock Grants zusichern, sofern das Unternehmen eine Reihe von steigenden Marktkapitalisierungszielen erreicht.
Feldmans Zuteilungen bei Erreichen des ehrgeizigsten Ziels des Vergütungspakets , einer Marktkapitalisierung von 250 Milliarden US-Dollar, hätten nach Berechnungen von Bloomberg einen Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar, während Lies Zuteilungen mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar wert wären.
Feldman ist nicht der einzige neue Milliardär, der in den letzten Monaten aus einem Chiphersteller hervorgegangen ist. Nvidia vereinbarte im Dezember 2025 einen 20-Milliarden-Dollar-Deal mit dem Chip-Startup Groq, lizenzierte dessen Inferenztechnologie und stellte dabei den Gründer Jonathan Ross ein. Ross’ Anteil an dem Chiphersteller war in den Monaten vor dem Deal laut dem Vermögensindex von Bloomberg auf 1,1 Milliarden Dollar gestiegen.
(Bloomberg/cash)