Er begann die Arbeit an Cerebras in den Büros der Risikokapitalfirma Foundation Capital, die nach wie vor einen Anteil von 7 Prozent an dem Chiphersteller hält. Als Liebhaber von Barbecue heizte Feldman in den Anfängen von Cerebras hinter den Büros von Foundation einen Smoker an - eine Tradition, die er auch im Zuge des Unternehmenswachstums beibehalten hat: Für eine kürzlich abgehaltene Mitarbeiterfeier räucherte er mehrere hundert Pfund Rippchen und Hähnchen, wie er auf LinkedIn berichtete.