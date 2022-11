Bei Tech untergewichtet

Wem dies allerdings nützt, sind die Faktor- oder Quant-Investoren. Gemeint sind Analysten oder Fondsteams, die Aktien auf mathematisch definierte Aspekte hin untersuchen, sei dies die Bewertung oder deren Kursverlauf. Fonds, die auf diesem Ansatz basieren, sind bei Tech typischerweise untergewichtet. Damit profitieren sie jetzt von der grösser gewordenen Marktbreite. An 11 der 13 zurückliegenden Handelstage, an denen der S&P 500 über 2 Prozent fiel, haben Fonds mit Faktor-Strategien in Richtung Value, Qualität, Momentum und niedrige Volatilität Rendite erzielt.