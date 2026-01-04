Es gab bedeutende Premieren, darunter die Vacheron-Constantin-Uhr und das Automaton, das im Louvre installiert wurde, sowie die völlig neue Rolex-Linie Land-Dweller, die im März vorgestellt wurde. Ebenso gab es Innovationen wie die Royal Oak RD#5 von Audemars Piguet mit ihrem flachen Gehäuse, Tourbillon und besonders leichtgängigen Chronographendrückern, sowie Breguets magnetisches Hemmungswerk in der avantgardistischen Expérimentale 1. Cartier, Bremont, Maen, Fears und andere initiierten einen Trend zu auffälligen Sprungstundenuhren, der meiner Einschätzung nach noch eine Weile anhalten wird. Urban Jürgensen debütierte und entfachte sofort die Begeisterung vermögender Sammler mit seinen Uhrwerken von Kari Voutilainen und Preisen im sechsstelligen Bereich.
Ein Highlight in diesem Jahr war jedoch, dass Marken in allen Preisklassen begannen, mutige Farben und Formen zu verwenden. Ein grosser Teil davon ist der rasant wachsende Trend zu Zifferblättern aus Edelsteinen, ebenso wie das Interesse von Sammlern, designorientierte Uhren zu finden, inspiriert von den coolen Gehäuseformen der 1960er, 70er und 80er Jahre. Es ist das eine, eine komplizierte Uhr zu tragen, deren Bedeutung nur Kenner erkennen. Etwas anderes ist es, etwas so Schönes zu tragen, dass jeder stehenbleibt, um danach zu fragen.
Studi0 Underd0g Av0cado
Wenn Sie die Gelegenheit verpasst haben, dieses fruchtige Modell der skurrilen britischen Marke Studi0 Underd0g zu ergattern, keine Sorge – es werden noch weitere folgen. Die Farbkombination auf der Vorderseite ist natürlich bezaubernd und wurde tatsächlich von einer kopierten Avocado-Uhr inspiriert, die der Marken-Gründer Richard Benc entdeckt hatte. Wie immer bei SU-Uhren macht das hervorragende Finish des Chronographenwerks, sichtbar durch den transparenten Gehäuseboden, ebenso Freude.
Baltic Pink Prismic
Baltic ist eine grossartige Einstiegsmarke, die stets Spass am Design hat. Wenn Sie es nicht schaffen, eine bonbonrosa Rolex Oyster Perpetual zu ergattern (Spoiler: Sie schaffen es nicht), ist dies eine spassige Alternative, bei der man es nicht zu genau nehmen muss. Teil der neuen «Prismic Stone»-Linie von Baltic, besticht diese manuelle Schönheit durch ein helles Zifferblatt aus Mineral-Albit. Auf dem Bild kaum zu erkennen: das gewölbte Glas, das ein schönes Retro-Gefühl vermittelt – ebenso wie die handliche Grösse von 36 Millimetern.
Nomos Glashütte Club Sport Neomatic Worldtimer
Diese Uhren standen auf vielen «Best of»-Listen – und das zu Recht: Der 40 mm Worldtimer kommt in sechs auffälligen Farbvarianten, die ins Auge fallen und gut gestaltet sind. Die Länder am Zifferblattrand bewegen sich per Tastendruck, und ein zentrales 24-Stunden-Unterzifferblatt ermöglicht die Anzeige der Heimatzeit. Zudem ist der Preis unschlagbar.
MB&F M.A.D. 2 Green
Diese Uhr ist nicht mehr erhältlich, da sie per Lotterie verteilt wurde, aber die Zusammenarbeit zwischen den Magiern von MB&F und dem Uhrendesigner Eric Giroud ist einzigartig. Sie verfügt über ein bidirektionales Sprungstundenmodul, entwickelt vom MB&F-Team, und wird von einem Schweizer La Joux-Perret-Werk mit 64 Stunden Gangreserve angetrieben. Der Rotor dreht sich hinter dem Zifferblatt und erzeugt einen coolen visuellen Effekt durch die Punkte am Rand. Auf dem Sekundärmarkt liegt der Preis bei etwa 6’000 Dollar.
Chanel J12 Bleu
Die neue matte Farbe für Chanels klassische Keramikuhr von 2000 ist elegant, zurückhaltend und dennoch mutig. Jack Forsters Lobeshymne auf das Original in Hodinkee von 2022 spricht Bände – viele unterschätzen diese Uhr, und ich hoffe, der Blauton öffnet sie einer ganz neuen Trägergruppe.
Cartier Tressage
Okay, das ist eine Quarzuhr, ja, sie richtet sich an Frauen - und ja, sie ist teuer. Die 18‑Karat-Gold-Gadroons sind so auffällig und extravagant, dass sie wirken, als hätte Cate Blanchett sie in dem auf die 1950er Jahre angesetzten Film Carol zu ihrer makellosen Schmuckkollektion getragen. Manchmal flüstert Klasse eben nicht.
H. Moser & Cie. Endeavour Small Seconds Concept Pop
Auf der Watches and Wonders im April präsentierte Moser eine ganze Serie von Edelstein-Zifferblättern, die sich deutlich von striatiertem Malachit und Tigerauge unterschieden, wie wir es von anderen Marken gesehen hatten. Sie waren so sauber verarbeitet, und die Übergänge zwischen den Steinen so perfekt, dass sie fast gemalt wirkten. Wie bei vielen Uhren dieser Marke würde ein Laie das hohe Uhrmacherhandwerk im Inneren nicht erkennen – aber mit dieser Farbkombination fällt die Uhr trotzdem ins Auge.
Piaget Andy Warhol
Andy Warhol trug früher eine markante Piaget namens Black Tie, eine von sieben Uhren, die er besass. 2024 startete die Marke eine offizielle Zusammenarbeit mit der Stiftung des verstorbenen Künstlers, um die Uhr in Andy Warhol umzubenennen. Dieses Modell, limitiert auf 50 Stück, hat ein 18-Karat-Gehäuse aus Gelbgold und ein Onyx-Zifferblatt mit Einsprengseln aus gelbem Serpentin, rosa Opal und grünem Chrysopras. Mit 45 × 43 mm ist sie gross, am Handgelenk wirkt sie jedoch unglaublich schick.
Gérald Genta Gentissima Oursin Fire Opal
Die zu LVMH gehörende Marke Gérald Genta gewann den Ladies’ Watch Prize beim Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2025 – den Oscars der Uhrmacherkunst – für diese freche «Seeigel»-Uhr mit 137 Feueropalen und einem Zifferblatt aus orangefarbenem Karneol. Besonders auffallend ist das achteckig facettierte Glas. Den Preis gibts auf Anfrage.
