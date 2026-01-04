Es gab bedeutende Premieren, darunter die Vacheron-Constantin-Uhr und das Automaton, das im Louvre installiert wurde, sowie die völlig neue Rolex-Linie Land-Dweller, die im März vorgestellt wurde. Ebenso gab es Innovationen wie die Royal Oak RD#5 von Audemars Piguet mit ihrem flachen Gehäuse, Tourbillon und besonders leichtgängigen Chronographendrückern, sowie Breguets magnetisches Hemmungswerk in der avantgardistischen Expérimentale 1. Cartier, Bremont, Maen, Fears und andere initiierten einen Trend zu auffälligen Sprungstundenuhren, der meiner Einschätzung nach noch eine Weile anhalten wird. Urban Jürgensen debütierte und entfachte sofort die Begeisterung vermögender Sammler mit seinen Uhrwerken von Kari Voutilainen und Preisen im sechsstelligen Bereich.