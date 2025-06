Die öffentliche Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) sei mittlerweile etwas abgeflacht und auch am Aktienmarkt hätten sich die Bewertungen der KI -Unternehmen wieder etwas normalisiert, schreibt die Helvetische Bank (HB) am Dienstag in einem Kommentar. Sie hat sich mit dem Potenzial der Technologie befasst und Gewinner und Verlierer vom Boom mit Datacentern und KI-Infrastruktur in der Schweiz auserkoren.