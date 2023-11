Von den Schweizer Unternehmen ist Lonza bereits aktiv in diesem Bereich. Lonza nutzt künstliche Intelligenz, um Moleküle vor klinischen Studien zu stabilisieren. Das hilft Kunden, Fehlerrisiken in der frühen Entwicklung zu reduzieren und die Markteinführung des Arzneimittels zu beschleunigen. Die KI-Module des Unternehmens unterstützen das computergestützte Arzneimitteldesign, die Bewertung von Proteinprofilen, die Entwicklung von Expressionssystemen für Säugetiere mit DNA-Elementdesign und die Vorhersage von Nebenwirkungen neuartiger Therapien. Das Unternehmen unternimmt auch Schritte in Richtung einer KI-gestützten Gentechnik, die auf Methoden der Bioinformatik basiert.