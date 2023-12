Arbonia krebst bei den Mittelfristzielen zurück

Beim Bauzulieferer Arbonia fallen die Vorabinformationen zum Investorentag gar vorsichtig aus. Die Aussagen zum Tagesgeschäft lassen erahnen, dass die Analysten ihre diesjährigen Gewinnschätzungen etwas zurücknehmen müssen. Unterschiedlich werden in Analystenkreisen die Mittelfristziele beurteilt. Während die Bank Vontobel von einer Reduktion der Ziele spricht, ist bei anderen Banken von einer Zielbestätigung die Rede. Arbonia strebt auf organischer Basis bis 2026 ein jährliches Umsatzwachstum von mindestens 3,5 Prozent an. Für 2026 wird ein operativer Jahresgewinn (EBITDA) in Höhe von mindestens 170 Millionen Franken erwartet.