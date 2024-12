Zu den erfolgreichen Musk-Anlegern gehört der geschlossene Fonds "Destiny Tech100" (DXYZ), der seit den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November um mehr als 500 Prozent zugelegt hat. Der Fonds investiert in Aktien privat gehaltener Unternehmen. Aus den letzten verfügbaren Unterlagen geht hervor, dass per Ende September mehr als ein Drittel des Gesamtvermögens in SpaceX investiert ist. Trumps Wahlsieg führte zu einem Ansturm von Kleinanlegern auf den Fonds, wodurch die Aktien des Fonds nun mit einem atemberaubenden Aufschlag auf den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte gehandelt werden.